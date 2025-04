Ilgiorno.it - Evoluzione Santa Giulia: “Alcune promesse tradite ma ora qui si vive bene”

Milano – Uscendo dalla stazione di Milano-Rogoredo, ci si trova catapultati in un quartiere che sembra appena uscito da un rendering del Comune. Un agglomerato di palazzi nuovi, bianchi e grigi per la maggior parte, che si mischiano con le sedi di aziende come Sky e Saipem. Tutto molto pulito, ordinato e intervallato da spazi verdi. È, il quartiere residenziale nato ormai quasi vent’anni fa dalle ceneri di alcuni insediamenti industriali, al centro di innumerevoli ritardi nei lavori di quello che si proponeva come un progetto grandioso e che oggi, nonostante la soddisfazione di molti residenti, è lontano dalleiniziali. “Non ci sono problemi particolari nel quartiere. È vero chedev’essere completata, ma non è più vissuto come un problema. Tutta l’area sud è già stata realizzata e convivono molte famiglie, anche giovani, e attività commerciali”, racconta Cesare Carlizzi, presidente del Comitato di quartiere.