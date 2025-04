Eventi oggi a Bologna | cosa fare l’8 aprile 2025

Bologna, 8 aprile 2025 - Ecco tutti gli appuntamenti della giornata in programma oggi sotto le Due Torri. Alle 18, in Salaborsa, Augusto Barbera ed Enzo Cheli parlano del loro libro Non solo sulla carta, in dialogo con Paola Manes. Ancora alle 18, alla libreria Coop Ambasciatori, Anna Folli presenta il suo libro Prendersi tutto. Io, Aristotele Onassis. Con l'autrice, Massimo Ponzellini e Grazia Verasani. Alle 19, il cinema Rialto proietta Animal di Sofia Exarchou. Alle 20.30, all'Accademia Filarmonica arrivano i solisti dell'Orchestra Mozart del Quartetto Mirus. Alle 21, la Basilica di San Domenico ospita l'incontro Crisi climatica, ambientale e pensiero cattolico, con gli interventi di Gianluca Galletti, presidente Emil Banca e Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società Meteorologica Italiana. Ilrestodelcarlino.it - Eventi oggi a Bologna: cosa fare l’8 aprile 2025 Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 8- Ecco tutti gli appuntamenti della giornata in programmasotto le Due Torri. Alle 18, in Salaborsa, Augusto Barbera ed Enzo Cheli parlano del loro libro Non solo sulla carta, in dialogo con Paola Manes. Ancora alle 18, alla libreria Coop Ambasciatori, Anna Folli presenta il suo libro Prendersi tutto. Io, Aristotele Onassis. Con l'autrice, Massimo Ponzellini e Grazia Verasani. Alle 19, il cinema Rialto proietta Animal di Sofia Exarchou. Alle 20.30, all'Accademia Filarmonica arrivano i solisti dell'Orchestra Mozart del Quartetto Mirus. Alle 21, la Basilica di San Domenico ospita l'incontro Crisi climatica, ambientale e pensiero cattolico, con gli interventi di Gianluca Galletti, presidente Emil Banca e Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società Meteorologica Italiana.

Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi in programma - Bologna, 600 persone al grande evento per i 140 anni del Carlino. Ecco il video della nostra storia / Foto / Ospiti / Speciale ... (msn.com)

Eventi 8 aprile a Bologna e dintorni: a teatro “Letizia va alla guerra”, il Quartetto Mirus - Per la rassegna “Il Quartetto in Sala Mozart”, I Solisti dell'Orchestra Mozart del Quartetto Mirus eseguono musiche di Mendelssohn-Bartholdy e Brahms. Accademia Filarmonica - Sala Mozart, via ... (bologna.repubblica.it)

Eventi di oggi a Bologna: cosa fare martedì 1 aprile 2025 - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)