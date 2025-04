Ilgiorno.it - Evadono dai domiciliari per un furto. Ora zia e nipote sono in carcere

In “trasferta“ a Busto Arsizio da Magenta dove risultano domiciliate,state arrestate due donne, una di 43 anni e ladi 21 anni, di etnia Rom: l’accusa èaggravato. Una minorenne, la figlia della quarantatreenne, è stata denunciata a piede libero. Le tre ladre “pendolari“ hanno fatto spesa gratis in vari negozi del centro commerciale (area ex Mizar) che si affaccia sul Sempione.entrate in azione nel pomeriggio di domenica, prima la razzia in due punti vendita di abbigliamento, poi il colpo grosso all’Unes, dove hanno arraffato merce per un valore di 500 euro. Il loro comportamento non è sfuggito al personale del centro commerciale che ha chiamato la polizia. Sul postoarrivati gli agenti della Volante che hanno fermato le tre donne in flagranza di reato. Il bottino è stato recuperato e restituito.