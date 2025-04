Evade dai domiciliari finisce dietro le sbarre

domiciliari ma, in evidente stato di ebbrezza, è uscito di casa ed è stato sorpreso a litigare con la compagna per strada. E il risultato non è stato solo finire nei guai ma perdere il beneficio e finire in cella. Così D.M., 31 anni, è nuovamente finito nei guai. L'episodio è avvenuto a Vigevano nel primo pomeriggio di domenica quando ai carabinieri, erano le 14.30, è giunta la segnalazione di una accesa lite tra un uomo e una donna in via San Pietro. Quando i militari sono giunti sul posto sono stati alcuni ragazzi in strada a indicare la donna che era nelle vicinanze e che si è rivelata essere la compagna dell'evaso. E proprio mentre i carabinieri chiedevano spiegazioni alla donna il trentunenne, che era in evidente stato di alterazione etilica, ha iniziato a inveire nei loro confronti.

