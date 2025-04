Euroluce | Innovazione sostenibilità e tecnologia

Innovazione, tecnologia, sostenibilità; con un’attenzione particolare ai sistemi intelligenti, all’integrazione dell’intelligenza artificiale e al biodesign. È questo il cuore di Euroluce, che dall’8 al 13 aprile torna al Salone del Mobile di Milano, negli spazi di Rho Fiera, riproponendosi come piattaforma internazionale leader nel settore dell’illuminazione. E dopo l’edizione sperimentale del 2023, l’evento di quest’anno si preannuncia ancora più scoppiettante: saranno infatti 300 gli espositori, provenienti da tutto il mondo (di cui il 47% esteri e 40 nuovi brand al debutto), che si metteranno in gioco su una superficie espositiva di 32mila metri quadrati. La novità di questo 2025 è la prima edizione di The Euroluce International Lighting Forum, in programma il 10 e l’11 aprile al padiglione 2. Quotidiano.net - Euroluce: "Innovazione sostenibilità e tecnologia" Leggi su Quotidiano.net ; con un’attenzione particolare ai sistemi intelligenti, all’integrazione dell’intelligenza artificiale e al biodesign. È questo il cuore di, che dall’8 al 13 aprile torna al Salone del Mobile di Milano, negli spazi di Rho Fiera, riproponendosi come piattaforma internazionale leader nel settore dell’illuminazione. E dopo l’edizione sperimentale del 2023, l’evento di quest’anno si preannuncia ancora più scoppiettante: saranno infatti 300 gli espositori, provenienti da tutto il mondo (di cui il 47% esteri e 40 nuovi brand al debutto), che si metteranno in gioco su una superficie espositiva di 32mila metri quadrati. La novità di questo 2025 è la prima edizione di TheInternational Lighting Forum, in programma il 10 e l’11 aprile al padiglione 2.

