Euro in aumento scambiato a 10963 dollari

Euro in aumento questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica Europea è scambiata a 1,0963 dollari con un aumento dello 0,47% e a 161,8400 yen con una crescita dello 0,33%. Quotidiano.net - Euro in aumento, scambiato a 1,0963 dollari Leggi su Quotidiano.net inquesta mattina sui mercati valutari: la moneta unicapea è scambiata a 1,0963con undello 0,47% e a 161,8400 yen con una crescita dello 0,33%.

Euro in aumento, scambiato a 1,0963 dollari. Euro in aumento, scambiato a 1,0432 dollari. Determinanti del prezzo europeo del gas a 50 euro/MWh. Euro in aumento, scambiato a 1,0432 dollari. Crisi politiche in Europa, elezione di Trump: il dollaro raggiungerà la parità con l’euro?. Mps va all’assalto di Mediobanca: ops da 13 miliardi per creare il terzo polo bancario. Scambio a 15,992 euro, premio del 5,03%. Ne parlano su altre fonti

Euro in aumento, scambiato a 1,0963 dollari - Il segretario alla Salute ha partecipato ai funerali di una bambina di 8 anni, morta per la malattia. È la terza vittima negli Usa, dove i casi sono in aumento Una richiesta di permesso per ... (quotidiano.net)

Euro si rafforza, scambiato a 1,1001dollari - L'euro si rafforza sul dollaro e perde quota rispetto allo yen. La moneta unica europea è scambiata a 1,1001 dollari con un avanzamento dello 0,41% e a 160,3300 yen con una flessione dello 0,36%. (ANS ... (ansa.it)

Euro poco mosso, scambiato a 1,0831 dollari - Euro poco mosso sul dollaro e in calo sullo yen questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,0831 dollari con un aumento dello 0,03% e a 161,2700 yen con una flessione ... (ansa.it)