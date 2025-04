Etrusca basket cade contro Borgomanero dopo tre tempi supplementari | 106-101

Etrusca basket nei play-in Gold al termine di una gara durata quasi tre ore e che ha richiesto ben tre tempi supplementari per decretare un vincitore, con il punteggio finale di 106-101 per Borgomanero. La gara è iniziata con un primo quarto equilibrato con San Miniato che ha chiuso la frazione avanti di un punto sul 20-21. Tuttavia nella seconda frazione si è creata la prima vera spaccatura del match: Borgomanero ha alzato il ritmo dominando sotto canestro, mentre San Miniato ha sofferto in fase difensiva, andando al riposo sul 46-34. Nel terzo quarto l’Etrusca è rientrata in campo con maggiore intensità, ha trovato buone soluzioni e ha chiuso sul 58-57. Nell’ultimo tempo invece Borgomanero è tornata sotto nel finale con grande determinazione portando la partita sul 77-77. Sport.quotidiano.net - Etrusca basket cade contro Borgomanero dopo tre tempi supplementari: 106-101 Leggi su Sport.quotidiano.net Nuova sconfitta consecutiva per l’nei play-in Gold al termine di una gara durata quasi tre ore e che ha richiesto ben treper decretare un vincitore, con il punteggio finale di 106-101 per. La gara è iniziata con un primo quarto equilibrato con San Miniato che ha chiuso la frazione avanti di un punto sul 20-21. Tuttavia nella seconda frazione si è creata la prima vera spaccatura del match:ha alzato il ritmo dominando sotto canestro, mentre San Miniato ha sofferto in fase difensiva, andando al riposo sul 46-34. Nel terzo quarto l’è rientrata in campo con maggiore intensità, ha trovato buone soluzioni e ha chiuso sul 58-57. Nell’ultimo tempo inveceè tornata sotto nel finale con grande determinazione portando la partita sul 77-77.

Etrusca basket cade contro Borgomanero dopo tre tempi supplementari: 106-101. “Sotto Canestro” – La Virtus batte la Mens Sana, cade invece il Costone a San Miniato. Basket: per le giovanili della Unieuro Forlì sfiorato l’en plein, cade solo l’under 17. Serie B: San Miniato cade sul campo della Pall. Fiorenzuola. Eroica vittoria per l'Etrusca Basket. Basket B/M: Olimpo Alba, esordio amaro al Pala 958! San Miniato s’impone 59-66. Ne parlano su altre fonti

Basket serie B. Etrusca, che battaglia. La vetta è meritata - L’Etrusca basket ha ottenuto una vittoria fondamentale contro Settelaghi Gazzada con il punteggio di 77-71, al termine di una ... (msn.com)

Basket. Delusione Etrusca: cade in casa - Cade l’imbattibilità casalinga dell’Etrusca basket San Miniato nell’ultima giornata della prima fase, dove Cecina si è imposta con il punteggio di 76-68 al termine di una gara equilibrata ... (msn.com)

Basket serie B. Etrusca, fuori le unghie a Casale. Ci sono in palio due punti preziosi - L’Etrusca basket di San Miniato si prepara a scendere in campo questa sera alle ore 20:30 per affrontare in trasferta Casale in un match che si preannuncia particolarmente insidioso. Dopo le ... (msn.com)