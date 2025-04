Thesocialpost.it - Etna, attività stromboliana nel cratere di Sud-Est: le immagini spettacolari delle esplosioni

Nella notte dell’8 aprile, l’ha regalato uno spettacolo straordinario: i residenti hanno potuto assitere infatti a una vivace, concentrata principalmente nella zona deldi Sud-Est. L’evento è stato contraddistinto da numerose, accompagnate da una notevole fuoriuscita di cenere vulcanica che è stata immortalata in foto e video. I forti boatisono stati chiaramente udibili in vari paesi situati ai piedi del vulcano. “Si tratta di episodi tipici di questo vulcano, di bassissima intensità che rientrano nella suaordinaria” ha spiegato Stefano Branca, Direttore dell’Ingv Osseravatorio Etneo.L'articoloneldi Sud-Est: leproviene da The Social Post.