Ethan Page ha salvato il main event di Rebellion

Cosa ne pensate del prodotto TNA attuale e del suo?Se ne possono dire davvero tante e sicuramente, in larga scala, con commenti positivi.Ilperò continua a soffrire e, proprio come da me sottolineato un paio di settimane fa, è vittima di un Joe Hendry capace di prendere “in ostaggio” il titolo massimo rendendolo meno visibile di quanto ci si potesse inizialmente immaginare.In attesa della consolidazione e del lancio definitivo nella scena per Mike Santana e Mustafa Ali, al momento il titolo massimo ha come unici protagonisti JH, Frankie Kazarian e, in lontananza, Elijah.Nomi rispettabili, ma non una prima fascia di cui i fan spesso necessitano. ecco perché il tanto agognatodivedrà anche la presenza del rientrante.Seppur come membro del roster di NXT, il più longevo campione di coppia TNA insieme a Josh Alexander, con cui formava i The North, ha fatto ritorno sfidando proprio lo scozzese e mettendo il bastone tra le ruote al successo quasi auto-consacrato di Kaz.