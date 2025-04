Età pensionabile | il governo valuta lo stop all’aumento previsto dal 2027

Il governo italiano si prepara a congelare temporaneamente l'aumento dell'età pensionabile previsto per il 1° gennaio 2027. Il meccanismo di adeguamento, legato all'incremento della speranza di vita, dovrebbe portare l'uscita per vecchiaia a 67 anni e 3 mesi. Tuttavia, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ha annunciato l'intenzione di bloccare lo scatto per un anno.

