Primacampania.it - Estorsione e usura, aumentano richieste per fondo solidarietà

Leggi su Primacampania.it

NAPOLI – Prosegue l’attività svolta dalla Prefettura di Napoli per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni dell’e dell’nella città di Napoli e nell’area metropolitana.Il Prefetto, Michele di Bari, rende noto che, nel corso dell’anno 2024, le istanze pervenute per l’accesso ai benefici di cui alle leggi n. 44 del 1999 per il contrasto all’, sono state 27 a fronte delle 19 dell’anno precedente, mentre quelle relative alla legge 108/96 per il contrasto all’, sono stare 9, a fronte delle 8 nel 2023.Nell’anno in corso, le istanze pervenute per l’accesso ai benefici per contrastare l’sono state finora 23, mentre è stata una la domanda per l’accesso ai benefici per contrastare l’.Sono stati inoltre definiti nell’anno 2024 n. 78 procedimenti, di cui n.