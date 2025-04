Estonia rafforzata difesa contro i missili russi | dopo i sistemi Himars si valutano Samp T e la Fionda di Davide

Estonia sta per compiere una mossa strategica cruciale per il rafforzamento della sua difesa aerea. La scelta di un nuovo sistema di difesa. Ilmessaggero.it - Estonia, rafforzata difesa contro i missili russi: dopo i sistemi Himars si valutano Samp/T e la Fionda di Davide Leggi su Ilmessaggero.it In un contesto di crescente tensione nel Baltico, l'sta per compiere una mossa strategica cruciale per il rafforzamento della suaaerea. La scelta di un nuovo sistema di

Estonia, rafforzata difesa contro i missili russi: dopo i sistemi Himars si valutano Samp/T e la Fionda di Dav. Baltici e Polonia danno il via a una cooperazione rafforzata. Kaja Kallas, la premier estone ricercata da Mosca: Putin non si fermerà, l’Europa deve armare Kiev. La premier estone Kallas nella lista dei ricercati del Cremlino. Per l’Ue è “una medaglia al valore”. 330mila uomini pronti: come si muovono le truppe Nato lungo il confine con la Russia. Ucraina Russia, vertice di guerra Ue contro le minacce di Putin. Ne parlano su altre fonti

Estonia, rafforzata difesa contro i missili russi: dopo i sistemi Himars si valutano Samp/T e la Fionda di Davide - (ilmessaggero.it)

Estonia: mancano 77mln per gli stipendi dei docenti/ Nel 2023 spesi 1,2mld per la Difesa e 900mln per Kiev - (ilsussidiario.net)

Baltici e Polonia, 'via da trattato contro mine antiuomo' - I ministri della Difesa di Lituania, Lettonia, Estonia e Polonia hanno annunciato ... è essenziale valutare tutte le misure per rafforzare le nostre capacità di deterrenza e difesa", spiega ... (ansa.it)