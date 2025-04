Quotidiano.net - Estetica e funzionalità. Il lusso consapevole firmato Carlo Colombo

Alla Milano Design Week si celebra il design con il tema ’Thought for Humans’ dove l’uomo è al centro di una progettazione che ha come obiettivo principale il miglioramento della qualità della vita nella quotidianità, elevando la relazione tra corpo, materia e spazio. Lo stesso obiettivo che, da sempre, si pone l’architettocon la ricerca e la progettazione di soluzioni di design che siano in grado di rispondere alle necessità di una società sempre in continuo cambiamento, dove anche il concetto stesso di spazio abitativo è in evoluzione. "L’abitazione è oggi un luogo dove si vive, si lavora e ci si relaziona con gli altri. Uno spazio in cui ricerchiamo benessere. La casa è la prima espressione esteriore di noi, parla di ciò che siamo, della nostra vita, delle nostre passioni.