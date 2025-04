Lanazione.it - Estate hot: a Lucca c’è J.Lo. Al Summer arriva Jennifer

Leggi su Lanazione.it

L’attesa è stata lunga ma ne è valsa la pena. La diciannovesima data delFestival andrà in scena il 21 luglio nella location più ambita e spettacolare, quella degli spalti delle mura storiche: sul palco saliràLopez, una delle entertainer più celebri, amate e influenti del nostro tempo, nell’unica data italiana del suo tour mondiale “Up all night live in 2025“, oltre dieci anni dopo il sultimo show italiano. I biglietti saranno disponibili nella pre-sale esclusiva di Radio101, da domani 9 aprile alle 11 a giovedì 10 alle 23.59 e per tutti da venerdì 11 aprile alle 11. Lopez, alias J.Lo, spesso definita “l’artista totale” per il suo essere cantante, ballerina e attrice, in campo musicale ha vinto numerosissimi premi ed è star multi-platino con traguardi da record. A oggi ha venduto oltre 80 milioni di dischi, totalizzato oltre 15 miliardi di stream e conta quasi 28 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, incassando oltre tre miliardi di dollari al botteghino in tutto il mondo.