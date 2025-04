Esenzione del ticket per i lavoratori delle aziende in crisi

Esenzione del ticket per i farmaci in Emilia Romagna per i lavoratori delle ditte in crisi. Dopo la richiesta di Cgil, Cisl e Uil, la Regione Emilia-Romagna ha accettato. "Una cancellazione - dicono i sindacati confederali - sarebbe risultata incomprensibile ed inaccettabile in particolare in. Parmatoday.it - Esenzione del ticket per i lavoratori delle aziende in crisi Leggi su Parmatoday.it delper i farmaci in Emilia Romagna per iditte in. Dopo la richiesta di Cgil, Cisl e Uil, la Regione Emilia-Romagna ha accettato. "Una cancellazione - dicono i sindacati confederali - sarebbe risultata incomprensibile ed inaccettabile in particolare in.

Sanità, ripristinata l’esenzione ticket per i lavoratori delle aziende in crisi. Ticket sui farmaci in Emilia-Romagna, confermata l’esenzione per lavoratori in crisi: i requisiti. Esenzione del ticket per i lavoratori delle aziende in crisi. Ticket licenziamento NASPI: guida e importi 2025. Buoni pasto 2025, cosa cambia e quali novità: tetto massimo sulle commissioni per le nuove emissioni. Spese di trasferta 2025: novità, obblighi e implicazioni per aziende e lavoratori. Ne parlano su altre fonti

Ticket sui farmaci in Emilia-Romagna, confermata l’esenzione per lavoratori in crisi: i requisiti - La Regione ha accettato la richiesta di Cgil, Cisl e Uil di non far pagare la compartecipazione alla spesa farmaceutica a chi lavora in aziende con difficoltà economiche ... (msn.com)

In Emilia Romagna confermata esenzione ticket per lavoratori in crisi - Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto di ripristinare l’esenzione del ticket dei farmaci per i lavoratori delle aziende in crisi e la Regione Emilia-Romagna ha accettato. «Una cancellazione - dicono i sindac ... (gazzettadiparma.it)

Torna l’esenzione del ticket sanitario per i lavoratori delle aziende in crisi - Lo annunciano i sindacati dopo un incontro con l’assessore regionale Fabi. Cgil, Cisl e Uil: “Sarebbe stato inaccettabile non prevederla” ... (msn.com)