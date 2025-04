Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Bolzoni: «Lautaro Martinez meglio di Kane! Inter U23? Ti fa colmare un gap»

Leggi su Inter-news.it

Francesco, ex, Siena, Palermo, Novara e Bari e oggi allenatore della Pro Patria Primavera, ha parlato insu-News.it. L’ex centrocampista preferisce, oggi in campo nel duello tra Bayern Monaco e. Poi si è parlato di Serie A e.Oggi partita di andata dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e, che partita ti aspetti? C’è una squadra che parte leggermente favorita?Mi aspetto una bella partita, due squadre che sanno di avere come obiettivo primario la Champions League. Secondo me è favorita l’la vedo più quadrata come squadra e il Bayern Monaco ultimamente ha avuto molti infortuni importanti.sfida Harry: duello tra grandi bomber., tra i due chi ti piace di più come prototipo di attaccante?Mi piace di più, ma soprattutto per come si predispone in fase di non possesso, da una grande mano all’, soprattutto nei momenti difficili della partita.