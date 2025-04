Esce di casa di notte e taglia le gomme di un' auto parcheggiata in strada

Esce di casa di notte e, senza una alcuna apparente ragione, decide di tagliare con un coltello tutte e quattro le gomme di un'auto parcheggiata in strada. Scoperto dai carabinieri, è stato denunciato (di nuovo) per danneggiamento. É successo nei giorni scorsi in Ossola; protagonista della.

