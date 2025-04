Errati conferimenti dei rifiuti scovati altri sacchi neri vietati | sanzionati alcuni incivili in via Irno

Errati conferimenti dei rifiuti in città.Sabato 5 aprile, in particolare, in via Irno, sono stati monitorati alcuni sacchi neri (che non devono esser utilizzati). Non sono mancati elementi utili a risalire ai trasgressori. Salernotoday.it - Errati conferimenti dei rifiuti, scovati altri sacchi neri vietati: sanzionati alcuni incivili in via Irno Leggi su Salernotoday.it Proseguono i controlli di Salerno Pulita e la Polizia Municipale suglideiin città.Sabato 5 aprile, in particolare, in via, sono stati monitorati(che non devono esser utilizzati). Non sono mancati elementi utili a risalire ai trasgressori.

Errati conferimenti dei rifiuti, scovati altri sacchi neri vietati: sanzionati alcuni incivili in via Irno. Abbandono dei rifiuti: 27 "furbetti" scovati grazie alle telecamere e ai controlli.

