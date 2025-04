Erika Jakic non smette di inorgoglire Modena | la giovane palleggiatrice torna in Nazionale

Prosegue l'avventura in maglia azzurra di Erika Jakic: la Federazione Italiana Pallavolo, su segnalazione del Direttore Tecnico delle attività giovanili, Prof. Marco Mencarelli ha convocato la nostra atleta con la Nazionale Under 16. Dal 14 al 16 aprile la Nazionale sarà impegnata presso.

