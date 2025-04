Erba alta nel cortile della scuola | disagi per genitori e bambini

genitori lanciarono l'appello per tagliare personalmente l'Erba che cresceva nel cortile della scuola dell'Infanzia Decroly di San Pietro Vernotico. Oggi la situazione è la stessa: è tornata la Primavera e con essa tutti i disagi legati. Brindisireport.it - Erba alta nel cortile della scuola: disagi per genitori e bambini Leggi su Brindisireport.it SAN PIETRO VERNOTICO - Un anno fa (era il 26 marzo) alcunilanciarono l'appello per tagliare personalmente l'che cresceva neldell'Infanzia Decroly di San Pietro Vernotico. Oggi la situazione è la stessa: è tornata la Primavera e con essa tutti ilegati.

