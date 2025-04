Ilfattoquotidiano.it - “Era l’anima della festa, poi all’improvviso è crollato a terra”: il racconto della morte di Jorge Bolaño

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ballava con allegria circondato da bambini a unaprivata poco prima che un infarto lo stroncasse. L’ex calciatore del Parmaè morto domenica 6 aprile a 47 anni. Sui social circola un video che ritrae l’uomo poco prima che crollasse amentre stava ballando.Secondo le testimonianze dei presenti,si stava divertendo in un’atmosfera gioiosa quandosi è accasciato a. Il trasporto in ospedale e i tentativi di rianimazione, sono risultati vani: per l’ex calciatore non c’è stato nulla da fare. Il suo amico William Fiorillo, che ha partecipato allanella città di Cucuta, ha raccontato l’accaduto: “Era con la sua famiglia, come sempre, felice. Era, rideva, ballava, si divertiva.ed è successo quello che tutti sappiamo.