Entry List Wta 1000 Roma 2025 | partecipanti ed italiane presenti agli Internazionali d’Italia

Leggi su Sportface.it

L’del torneo Wtadi, in programma dal 7 al 18 maggio sui campi in terra battuta. Jasmine Paolini torna al Foro Italico da affermata top-10, dopo i clamorosi risultati degli ultimi dodici mesi. La tennista toscana proverà a fare bene in un torneo in cui finora nel corso della sua carriera non è mai riuscita a trovare risultati importanti in singolare. Purtroppo, per le altre azzurre non è stata una stagione positiva fino a questo momento, motivo per cui oltre a ‘Jas’ la sola Lucia Bronzetti è riuscita ad essere ammessa direttamente in main draw. Le wild card che spettano all’organizzazione dell’evento permetteranno però di accrescere il numero di tennistenel tabellone principale. Di seguito l’completa del torneo Wtadi.CALENDARIO ATPCALENDARIO WTATUTTE LEDELRome, Italy 18.