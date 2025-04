Entroterra lo sviluppo passa delle infrastrutture

delle aree appenniniche rappresenti una risorsa ancora sottovalutata che necessita di adeguate connessioni per esprimere il proprio potenziale", ha detto il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo. Roberto Lucarelli, sindaco di Camerino, ha sottolineato l’urgenza di superare l’isolamento territoriale per favorire la ripresa economica post-sisma e lo sviluppo delle attività artigianali. Vittorio Fiorucci, sindaco di Gubbio, ha portato l’esperienza umbra rimarcando l’importanza di un asse trasversale interregionale e Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino, ha ribadito la necessità di un collegamento da costa a costa, da Ancona a Civitavecchia, che attraversi e valorizzi le zone appenniniche. Ilrestodelcarlino.it - "Entroterra, lo sviluppo passa delle infrastrutture" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Le aree montane interne devono essere rilanciate partendo dal potenziamento infrastrutturale. Erano tutti concordi nell’affermarlo durante l’assemblea elettiva della Cna di Fabriano, "Oltre i confini - Quali strategie per le aree interne?", che si è svolta all’Oratorio della Carità di Fabriano. "Il patrimonio artistico e culturalearee appenniniche rappresenti una risorsa ancora sottovalutata che necessita di adeguate connessioni per esprimere il proprio potenziale", ha detto il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo. Roberto Lucarelli, sindaco di Camerino, ha sottolineato l’urgenza di superare l’isolamento territoriale per favorire la ripresa economica post-sisma e loattività artigianali. Vittorio Fiorucci, sindaco di Gubbio, ha portato l’esperienza umbra rimarcando l’importanza di un asse trasversale interregionale e Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino, ha ribadito la necessità di un collegamento da costa a costa, da Ancona a Civitavecchia, che attraversi e valorizzi le zone appenniniche.

"Entroterra, lo sviluppo passa delle infrastrutture". Liguria entroterra Aree interne: 50 milioni di fondi statali e bandi regionali. Elezioni in Liguria, il confronto tra candidati. Punto 1: infrastrutture e trasporti. Marco Bucci stipula il ‘Patto con i liguri’: donne, benessere, lavoro, infrastrutture, entroterra e piccoli borghi. Napoli, Hermitage Capodimonte: il Gruppo Maugeri conclude il processo di acquisizione della clinica. Entroterra, il rilancio passa dal rinnovo degli uffici postali: al via in Liguria il progetto Polis. Ne parlano su altre fonti

"Entroterra, lo sviluppo passa delle infrastrutture" - I sindaci, da Fabriano a Camerino, rilanciano le necessità durante l’assemblea della Cna che ha eletto Fabrizio Palanca presidente ... (msn.com)

Entroterra, 4 milioni per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici: coinvolti anche 19 Comuni della Val Bormida - Val Bormida. Regione Liguria amplia il pacchetto delle misure in favore dell’entroterra con una nuova linea d’intervento dedicata ai 58 comuni delle quattro nuove aree interne. In particolare, con 4 m ... (msn.com)

Entroterra, firmato il protocollo con altri 58 Comuni: dalla Regione fondi per oltre 50 milioni - Potranno avere accesso alle prossime misure regionali dedicate alle aree interne a valere sui fondi del PR FESR 2021-2027, PR FSE 2021-2027 e CSR Liguria 2023-2027 ... (msn.com)