Entro fine aprile entra pienamente in funzione l' opera da un miliardo | il tour attorno al rigassificatore

Nei giorni scorsi è arrivato, tramite una nave statunitense (la Flex Artemis), il primo carico di Lng (o Gnl, gas naturale liquido) per il rigassificatore di Ravenna. È iniziata così la fase di commisioning, un periodo di prova prima dell'effettiva entrata in funzione della nave BW Singapore.

Agenzia delle Entrate: le ferie vanno richieste entro aprile - In base alle recenti disposizioni le ferie devono essere richieste entro il mese di aprile. Ecco come funziona. (msn.com)

Vance a Roma entro la fine di aprile: il viaggio in Italia e l'incontro con Meloni per Pasqua. Rumor - Secondo le anticipazioni divulgate dall'agenzia stampa "Bloomberg" il vicepresidente degli Stati Uniti, James David Vance, sta pianificando di visitare l'Italia entro la fine del mese Il ... (affaritaliani.it)

Vance pianifica una visita in Italia entro la fine di aprile: “Vuole vedere Meloni” - JD Vance ha in programma una visita in Italia entro la fine del mese. Il vicepresidente degli Stati Uniti, stando all’agenda provvisoria del suo viaggio, conta di essere a Roma dal 18 al 20 ... (ilfattoquotidiano.it)