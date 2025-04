Entrano in vigore i dazi Usa aggiuntivi al 10% anche contro l’Italia | cosa sono e quali merci colpiscono

sono scattati i primi dazi generalizzati da parte degli Stati Uniti: un rincaro del 10% su quasi tutti i prodotti importanti, come deciso dall'amministrazione Trump. Saranno esclusi solo il petrolio, alcuni minerali preziosi e materiali strategici per la produzione. Leggi su Fanpage.it Da oggi, sabato 5 aprile, alle ore 6 di mattina italiane,scattati i primigeneralizzati da parte degli Stati Uniti: un rincaro del 10% su quasi tutti i prodotti importanti, come deciso dall'amministrazione Trump. Saranno esclusi solo il petrolio, alcuni minerali preziosi e materiali strategici per la produzione.

I dazi Usa del 10% entrano in vigore: Paesi europei in allerta. Dazi, borse asiatiche in rialzo. Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22% - Borsa: Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22%. Starmer e Macron: «Guerra commerciale non giova a nessuno». Musk: spero zero dazi in futuro. Media: «Segretario al Tesoro Bessent valuta dimissioni». Entrano in vigore i dazi Usa aggiuntivi al 10%, anche contro l'Italia: cosa sono e quali merci colpiscono. La stretta di Trump, entrati in vigore i dazi Usa del 25% sulle auto importate. Dazi americani: come funzionano e gli effetti sull'Italia. Ne parlano su altre fonti

Entrano in vigore i dazi Usa aggiuntivi al 10%, anche contro l’Italia: cosa sono e quali merci colpiscono - Da oggi, sabato 5 aprile, alle ore 6 di mattina italiane, sono scattati i primi dazi generalizzati da parte degli Stati Uniti: un rincaro del 10% su quasi ... (fanpage.it)

I dazi Usa del 10% entrano in vigore: Paesi europei in allerta - Le tariffe doganali fortemente volute dal presidente Usa Donald Trump sono entrate in vigore. I dazi del 10% colpiranno gran parte dei prodotti importati nel Paese. I leader europei sono in allerta ma ... (msn.com)

Dazi Usa, entrati in vigore quelli del 10% sull’import e la Cina risponde. Tajani: “Reagire non come Italia ma come Ue” - La nuova tassazione imposta dagli Stati Uniti, ha stravolto le borse di tutto il mondo: in soli due giorni, quelle europee hanno perso 1.241 miliardi ... (dire.it)