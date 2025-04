Enrico Vita confermato da Amplifon nel ruolo di amministratore delegato.

Leggi su Ildenaro.it

Il prossimo 23 aprile rappresenta una tappa decisiva per, con l’assemblea dei soci chiamata a rinnovare il Cda. Sono due le liste presentate per definire la nuova composizione del board, che, come da prassi, dovrebbe essere composto da nove membri.Tra conferme strategiche e nuovi ingressi, prende forma una visione che concilia continuità e rinnovamento, puntando a rafforzare la leadership del gruppo e ad aprirsi a nuove prospettive. Il rinnovo del consiglio porta con sé segnali importanti di stabilità e fiducia.Susan Holland viene proposta per la riconferma alla presidenza,che ricopre con solidità e autorevolezza. La continuità gestionale è ulteriormente garantita dalla permanenza dineldi(Ceo) per un altro triennio.Alla guida del gruppo da dieci anni,conduceattraverso una fase di crescita straordinaria: sotto la sua leadership, i ricavi si triplicano e la capitalizzazione in Borsa quasi quadruplica.