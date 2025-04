Enrico Brignano in scena al festival Un’Estate da Belvedere con Bello di Mamma

Enrico Brignano si esibirà al Belvedere di San Leucio nell’ambito della decima edizione del festival Un’Estate da Belvedere. Enrico Brignano in scena a Un’Estate da Belvedere con “Bello di Mamma” – Tour Estate 2025. Il comico, showman e attore romano si esibirà venerdì 27 giugno alle ore 21 al Belvedere di San Leucio nell’ambito della . 2anews.it - Enrico Brignano in scena al festival Un’Estate da Belvedere con “Bello di Mamma” Leggi su 2anews.it si esibirà aldi San Leucio nell’ambito della decima edizione deldaindacon “di” – Tour Estate 2025. Il comico, showman e attore romano si esibirà venerdì 27 giugno alle ore 21 aldi San Leucio nell’ambito della .

Anche Enrico Brignano in scena alla decima edizione di Un'Estate da Belvedere