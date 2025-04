Ilgiorno.it - Ennesimo assalto ai bancomat: anche le Poste nel mirino. Banditi in fuga con 20mila euro

Leggi su Ilgiorno.it

Castel Gabbiano (Cremona) – E due. La notte tra domenica e lunedì è stato fatto saltare il postamat installato in via Sanseverino. Secondo colpo in due notti, dopo ildella Popolare di Crema, fatto esplodere in piazza Patrini a Offanengo e che ha fruttato aicirca. Qui a Castel Gabbiano il colpo sarebbe stato più redditizio: ise ne sono andati con ben oltre. Secondo i testimoni, isono arrivati in auto verso le 3,30 e hanno messo la marmotta nel bocchettone del postamat situato in via Sansaverino. Il botto ha fatto svegliare tutte le persone che abitano nei pressi che hanno dato l’allarme ai carabinieri. Ihanno prelevato il contenitore dei soldi e poi sono fuggiti. Indagini in corso da parte dei carabinieri che sono arrivati in zona con le pattuglie del radiomobile di Crema, della stazione di Crema e di Vailate.