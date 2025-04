Empoli stagione finita per Kouame | il report medico

Empoli, che per questo finale di stagione perde Christian Kouame. Il calciatore in prestito dalla Fiorentina è uscito anzitempo nell'ultima gara contro il Cagliari pareggiata 0-0 per un problema al ginocchio. Poco fa l'Empoli ha diramato il report medico: "Empoli. Firenzetoday.it - Empoli, stagione finita per Kouame: il report medico Leggi su Firenzetoday.it Arrivano bruttisime notizie per l', che per questo finale diperde Christian. Il calciatore in prestito dalla Fiorentina è uscito anzitempo nell'ultima gara contro il Cagliari pareggiata 0-0 per un problema al ginocchio. Poco fa l'ha diramato il: "

Empoli, infortunio Kouame: rischio stagione finita. Altra tegola sull’Empoli: stagione finita (anche) per Kouamé. UFFICIALE – Empoli, rottura del crociato e stagione finita per Kouamé: il comunicato. Empoli: tegola Kouame, lesione del crociato e stagione finita. Empoli, infortunio Kouamé: il report ufficiale e i tempi di recupero. L'Empoli conferma: stagione finita per Kouamé. Lesione del crociato anteriore del ginocchio destro. Ne parlano su altre fonti

L’Empoli conferma: stagione finita per Kouamé. Lesione del crociato anteriore del ginocchio destro - Tegola per l’Empoli: lesione del crociato anteriore per Christian Kouamé. Di seguito il comunicato: “Empoli Football Club comunica che gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto il calciato ... (msn.com)

Empoli, tegola per D'Aversa: stagione finita per Kouame - Brutte notizie per D'Aversa e l'Empoli che in questo rush finale dovranno fare a meno di Christian Kouame. L'attaccante, in prestito dalla Fiorentina, ha subito un brutto ... (lalaziosiamonoi.it)

Empoli, emergenza infortuni: rischio crociato per Kouamé; Maleh e Zurkowski, stagione finita? - Crisi infortuni in casa Empoli: Kouamé a rischio crociato, per Maleh e Zurkowski il rischio è che la stagione sia finita Non c’è tregua per l’Empoli, che rischia di perdere tre pedine fondamentali per ... (calcionews24.com)