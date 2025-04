Lanazione.it - Empoli, ospedale sempre più vicino. Potenziata la diagnostica a domicilio

, 8 aprile 2025 – Quando sport fa rima con generosità. All’San Giuseppe disono arrivati due ecografi e due elettrocardiografi portatili per la gestione domiciliare dei pazienti. Un nuovo acquisto reso possibile grazie alla raccolta fondi lanciata dalla Società Canottieri di Limite sull’Arno per il progetto Girot - Gruppi di Intervento RapidoTerritorio. Hanno contribuito alla serata di beneficienza varie aziende di Capraia e Limite, (fondamentale il supporto della Fondazione Santa Maria Nuova) e tanti cittadini. La consegna nella Sala dell’Orologio dell’. “Non è la prima volta che la Società Canottieri di Limite sull’Arno si prodiga per una donazione al nostro– ha detto la direttrice sanitaria Francesca Bellini –. Siamo contenti che quest’anno ci si sia indirizzati sul Girot, che esprime una concreta realizzazione della continuità dell’assistenza trae territorio, rivolta alla fascia più fragile della popolazione, i nostri anziani”.