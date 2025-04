Empoli confermato l’infortunio al crociato di Kouamé | il comunicato del club

Empoli, il comunicato del club per l'infortunio di Christian Kouamé: confermata la lesione del legamento crociato Brutte notizie per l'Empoli e per il suo allenatore Roberto D'Aversa, con Christian Kouamè che dovrà affrontare un lungo stop a causa di un grave infortunio al ginocchio. Il giocatore era uscito acciaccato durante il pareggio a reti inviolate.

