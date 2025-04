Sport.quotidiano.net - Empoli a caccia della salvezza in Serie A: Corsi difende la squadra

di Simone CioniLo 0-0 con il Cagliari è stato il sedicesimo risultato senza vittorie per l’, che ha quindi eguagliato il record negativoallenata da Aurelio Andreazzoli, risalente allaA 2021-’22 quando rimase senza successi dalla 18esima alla 33esima giornata. A differenza di oggi, però, allora lanon era minimamente in discussione dato che in quel periodo buio, fino alla vittoria casalinga contro il Napoli rimontando da 0-2 a 3-2, il vantaggio sulla terzultima non scese mai sotto i nove punti. Guarda caso proprio quel Napoli che ladi D’Aversa si ritroverà ad affrontare nel posticipo di lunedì prossimo al Maradona. Chissà che questi ristorici non possano essere di buon auspicio. Tra l’altro, anche lo scorso anno l’non vinse in casa uno scontro diretto che pareva fondamentale col Frosinone, a tre giornate dalla fine (rispetto ad oggi però gli azzurri non dovevano rincorrere).