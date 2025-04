Emma Marrone e Stefano De Martino Incantano | Il Siparietto Surreale!

Emma Marrone e Stefano De Martino. I fan sperano nel colpo di scena. Ecco che cosa è accaduto!L’atmosfera si scalda su Rai2 con l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, lo show condotto da Stefano De Martino che, questa volta, ha deciso di sorprendere tutti invitando una ospite davvero speciale: Emma Marrone. Ex allievi di Amici, ex fidanzati, ma ancora protagonisti di una sintonia invidiabile, i due hanno regalato momenti esilaranti ancora prima di entrare in scena.Il web si è acceso quando Rai2 ha pubblicato un video dietro le quinte: Emma, seduta al trucco, finge di rimproverare Stefano con il suo tono ironico e graffiante. Gli ricorda che un vero galantuomo avrebbe dovuto farle un regalo. Non un pensiero qualsiasi, ma qualcosa di importante: una giacca di pelle, un bracciale d’oro, insomma, il minimo sindacale. Gossipnews.tv - Emma Marrone e Stefano De Martino Incantano: Il Siparietto Surreale! Leggi su Gossipnews.tv Complicità alle stelle traDe. I fan sperano nel colpo di scena. Ecco che cosa è accaduto!L’atmosfera si scalda su Rai2 con l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, lo show condotto daDeche, questa volta, ha deciso di sorprendere tutti invitando una ospite davvero speciale:. Ex allievi di Amici, ex fidanzati, ma ancora protagonisti di una sintonia invidiabile, i due hanno regalato momenti esilaranti ancora prima di entrare in scena.Il web si è acceso quando Rai2 ha pubblicato un video dietro le quinte:, seduta al trucco, finge di rimproverarecon il suo tono ironico e graffiante. Gli ricorda che un vero galantuomo avrebbe dovuto farle un regalo. Non un pensiero qualsiasi, ma qualcosa di importante: una giacca di pelle, un bracciale d’oro, insomma, il minimo sindacale.

