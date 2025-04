Emergenza salari l’Italia si è adagiata accettando di competere sui bassi costi del lavoro invece che sulla qualità

salariale" di Andrea Garnero, economista del lavoro all'Ocse, e Roberto Mania, giornalista (Egea, 2025)Roberto Mania – È il nuovo mondo, di un altro capitalismo, quello – appunto – delle aziende giganti, come prima non avevamo conosciuto, che escono rafforzate dalla crisi finanziaria e che, nei fatti, prevalgono sui tentativi degli Stati nazionali di regolarle dentro i binari della concorrenza. Queste imprese, nello stesso tempo, per le loro caratteristiche transnazionali rendono poco agevole l'azione dei sindacati, ai quali in Italia è affidato il compito di definire, negoziandolo con le controparti imprenditoriali, l'entità del salario di categoria.sulla scena globale il sindacato tende a scomparire, a essere inglobato, ad essere parte minoritaria.

