Leggi su Citypescara.com

Secondo i dati disponibili, in centri come Pescara si perde oltre il 54% dell’immessa nella rete idrica, mentre nella provincia di Chieti lesalgono addirittura al 70%. Un’enormità: significa che più della metà dell’captata non arriva mai ai rubinetti, dispersa a causa di infrastrutture vecchie e malmesse.Ilha peggiorato la situazione. Come evidenzia Domenico Berti, geologo dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), negli ultimi anni insi è registrato un calo delle precipitazioni di circa il 10%, accompagnato da temperature più alte e periodi di siccità sempre più lunghi e frequenti.La combinazione di reti idriche obsolete, mancanza di investimenti e stressha portato a una riduzione progressiva delle riserve d’: le sorgenti si stanno prosciugando, i serbatoi non riescono a riempirsi e la pressione nella rete cala costringendo a chiusure programmate e razionamenti.