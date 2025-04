Elton John e Brandi Carlile | quando il duetto diventa magia

Elton John, il king of british pop e la superstar del country Brandi Carlile è invece una piacevolissima eccezione: dieci canzoni scritte e interpretate da entrambi gli artisti e registrate con una band a cinque stelle composta dal batterista Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, dal bassista Pino Palladino (Nine Inch Nails, David Gilmour) e dal chitarrista Josh Klinghoffer (Pearl Jam). Testi a cura del leggendario paroliere Bernie Taupin. L'ingrediente più affascinante di Who believe in angels? è che Elton John insieme a Brandi ha ritrovato lo spirito e la freschezza dei suoi anni Settanta, quando in rapida sequenza ha inciso capolavori senza tempo.

