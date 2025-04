Elon Musk ha chiesto al presidente Trump di revocare i dazi

Nel fine settimanaha cercato, personalmente, di convincere Donald, anche quelli sulla Cina. Ma il tentativo non ha finora avuto successo. La notizia è stata data dal Washington Post citando proprie fonti anonime.La ‘rottura’ diLa rottura diconsulle tariffe, priorità dell’amministrazione americana, rappresenta il disaccordo più importante tra ile uno dei suoi principali consiglieri. Tesla ha visto le vendite trimestrali crollare drasticamente a causa delle reazioni negative al suo ruolo di consigliere di. Le sue azioni erano scambiate a 233,29 dollari, in calo di oltre il 42% da inizio anno. Fonte AnsaL'articolo “haaldi” proviene da Dayitalianews.

