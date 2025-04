Oasport.it - Elisa Palmero verso i campionati europei su strada

Per l’appuntamento del martedì di Sprint Zone, ospiteLa 25enne atleta piemontese ha iniziato la nuova stagione agonistica nel migliore dei modi, dapprima con una buona prestazione a dicembre neidi cross in Turchia, dove ha contribuito alla conquista dell’oro a squadre per l’Italia, ma soprattutto con la vittoria nella mezza maratona di Reggio Emilia a metà marzo con un ottimo crono grazie al quale ha polverizzato il suo precedente personale, e si è avvicinata al record italiano distante ora solo 35 secondi. La sua dimensione internazionale è quindi mutata, complice pure i rinnovati stimoli derivatile dal cambio di allenatore da lei effettuato a fine del 2024, quando si è trasferita a Ferrara per essere seguita da Massimo Magnani, e adesso vuole confermare la sua crescita provando a ben figurare sui 10 km della prima edizione deisu, in programma in Belgio sabato 12 aprile.