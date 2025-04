Liberoquotidiano.it - "Elimineremo il deficit commerciale con gli Usa": la promessa di Netanyahu

Il primo ministro israeliano Benjaminha incontrato Donald Trump alla Casa Bianca, diventando il primo leader straniero a visitare il presidente degli Usa da quando ha imposto dazi su Paesi in tutto il mondo.ha promesso di eliminare ilcon gli Stati Uniti dopo che Israele è stato colpito da tariffe del 17% da Trump la scorsa settimana. Mentre incontrava Trump nello Studio Ovale, il primo ministro ha detto che Israele lavorerà per eliminare il"molto rapidamente" e ha aggiunto che Israele lavorerà anche per eliminare le barriere commerciali con gli Stati Uniti. "Israele può servire da modello per molti Paesi che dovrebbero fare lo stesso", ha detto, aggiungendo: "Sono un campione del libero scambio e il libero scambio deve essere un commercio equo".