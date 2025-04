Quotidiano.net - Elica al Fuori Salone. Soluzioni innovative per una cucina smart

Dopo un anno straordinario, in cui ha annunciato un completo rebranding e ampliato con nuovi prodotti la sua gamma di elettrodomestici per il cooking,torna alla Design Week di Milano. L’azienda italiana con sede a Fabriano sarà infatti presente al2025 all’interno della affascinante location Capsule Plaza, che ospiterà il progetto Expanded Living presso lo Spazio Maiocchi nel quartiere di Porta Venezia. Protagonista dello spazio dedicato a, il prodotto simbolo della nuova direzione intrapresa dell’azienda, nel segno del design e dell’innovazione: Lhov, la prima soluzione di cottura All-In-One che unisce forno, piano a induzione e sistema aspirante in un unico prodotto. Si potrà ammirarlo sia in funzione all’interno del Kitchen Space concepito in collaborazione con 70Materia che incastonato in una installazione scenografica chiamata ’Satellite Lhov’, creata dallo studio di design milanese Parasite 2.