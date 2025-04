Lanazione.it - Elezioni Consiglio giudiziario Toscana, avanza l’area progressista

Firenze, 8 aprile 2025 - Nelleper ildellal'area(Md e Area) perde un seggio Magistratura Indipendente, conferma per Unicost. Questa la fotografia del nuovodel distretto, organo territoriale di autogoverno che svolge attività consultiva nei confronti del Csm, redigendo pareri in merito a progressione di carriera, cambio di funzioni e altre evenienze della vita professionale dei magistrati. Alla tornata elettorale a Firenze, su 190 elettori hanno votato 151 magistrati ordinari con una percentuale pari al 79,47%, mentre su 72 magistrati onorari hanno si è espresso il 59,72%. Nel distrettohanno complessivamente votato 348 giudici: 171 voti per Magistratura Indipendente, 46 voti per Magistratura Democratica, 80 voti per Area Dg, 51 voti per Unicost.