Ilrestodelcarlino.it - Elettromeccanica Angelini Cesena sconfitta da Vicenza: playoff più lontani

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Brutta serata per l’che nello scontro diretto per l’accesso alla zonadel campionato di serie B1 di volley femminile, si è arresa nettamente acon un sonoro 3-0 (25-17, 25-22, 25-23). E dire cheera entrata in campo col giusto approccio, consapevole dell’importanza della posta in palio nell’ottica del rush finale del torneo e indirizzando il primo set nella direzione giusta già dalle prime battute. Poi però è arrivato il corto circuito al quale è seguito un pesante passaggio a vuoto, con annessi un vistoso calo della qualità delle giocate e un prolungato stop nell’avanzamento del punteggio: il cambiopalla non è decollato e se anche la difesa è riuscita a reggere l’urto limitando i danni il più possibile, la fase di contrattacco si è fatta opaca.