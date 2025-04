Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS docenti 2025 | domanda dal 14 al 29 aprile Chi può inserirsi in quale provincia LO SPECIALE

docenti 2024/26: in base all'art. 10 dell'OM n. 88/2024 nell'anno intermedio di vigenza, 2025/26, si costituiscono gli Elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS. Chi può presentare domanda, quando e per cosa saranno utilizzati. Ecco il decreto e le date di presentazione della domanda. L'articolo Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS docenti 2025: domanda dal 14 al 29 aprile. Chi può inserirsi, in quale provincia LO SPECIALE . Leggi su Orizzontescuola.it Graduatorie GPS2024/26: in base all'art. 10 dell'OM n. 88/2024 nell'anno intermedio di vigenza,/26, si costituiscono gliallaGPS. Chi può presentare, quando e per cosa saranno utilizzati. Ecco il decreto e le date di presentazione della. L'articoloGPSdal 14 al 29. Chi può, inLO

