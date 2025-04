Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS docenti 2025 come fare la domanda passo dopo passo VIDEO TUTORIAL in DIRETTA con Vannini Uil Scuola Rua LIVE Lunedì 14 aprile alle 14 | 30

docenti che desiderano inserirsi negli Elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS. Secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'OM n. 88/2024, questi Elenchi consentono di accedere a supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, oltre a rappresentare una possibilità per partecipare a assunzioni straordinarie su posti di sostegno.

