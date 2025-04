Quotidiano.net - Eleganza Armani Casa. Focus sul letto Amedeo e la poltroncina Vivace

Comfort ed essenzialità:presenta, in occasione della Milano Design Week, ’’ e ’’. Una presenza davvero importante visto che quest’anno ricorrono non solo i cinquant’anni dalla fondazione della Giorgio, ma anche i venticinque dal lancio di. Ma su cosa si accendono i rifri nella settimana della creatività milanese? Partiamo da ’’, una strutturacon imbottitura e rivestimento in tessuto di setaverde viridiano con ricamo a motivo giungla. Il, con la base sollevata in tinta unita, ha la testata curva profilata in legno massello di tulipier color greige. Completano l’intera struttura i cuscini a rullo e il copriin tessuto ricamato a motivo giungla coordinati. Dal riposo al relax. Ecco ’’, l’originalein legno curvato con leggera imbottitura in tessuto di seta con motivo geometrico ricamato, nelle delicate tonalità sabbia e argento.