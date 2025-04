It.insideover.com - El Salvador, il laboratorio autoritario di Nayib Bukele

La notizia della 37esima proroga dello stato d’emergenza in Elpassa sotto silenzio nelle agende diplomatiche internazionali, ma racconta molto più di quanto sembri. Non è soltanto il prolungamento di una misura straordinaria: è la normalizzazione dell’eccezione. È l’istituzionalizzazione del potere concentrato, giustificato in nome della sicurezza pubblica e legittimato da un consenso popolare costruito con metodo, propaganda e risultati parziali.Dal marzo 2022, quando il presidenteha reagito con pugno di ferro a un’ondata di violenza che costò 87 morti in tre giorni, Elha conosciuto una trasformazione profonda. Il paese più violento dell’America Latina si è trasformato, dati alla mano, in uno dei più sicuri dell’emisfero occidentale. Ma a quale prezzo?L’efficienza repressiva dello Stato ha portato all’arresto di oltre 85.