Edizioni BD presenta Sono le BDmenoVENTI!

Edizioni BD offre ai lettori un'occasione imperdibile per arricchire la propria collezione di graphic novel a un prezzo speciale. Dal 7 al 30 aprile 2025, sul sito della casa editrice e nelle fumetterie, librerie e store online aderenti, sarà possibile acquistare tutti i titoli a marchio Edizioni BD pubblicati da almeno 6 mesi con uno sconto del 20%!BDmenoVENTI è l'opportunità perfetta per recuperare i volumi in wishlist, scoprire nuovi autori o esplorare il catalogo alla ricerca di letture inaspettate. Appassionati di graphic novel d'autore, fumetti d'avventura o semplicemente di storie che lasciano il segno, questo è il momento giusto per farvi avanti!La promozione BDmenoVENTI sarà disponibile esclusivamente sul sito dell'editore e nei punti vendita e store online aderenti.Dettagli dell'iniziativaPeriodo di validità: Dal 7 al 30 aprile 2025.

