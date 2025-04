Edizioni BD & J-POP Manga a Torino Comics 2025

Torino Comics, la grande festa dedicata a fumetti, Manga, cosplay, giochi e cinema. Da venerdì 11 a domenica 13 aprile Edizioni BD & J-POP Manga saranno tra i protagonisti della kermesse allo stand A15 con una ricca offerta delle serie e dei titoli più amati e diversi autori in dedica!A marchio J-POP Manga saranno disponibili in fiera tutte le novità del momento comprese le ultimissime uscite tra cui il primo volume della rom-com Alya sometimes hides her feelings in russian e il Bundle dedicato a Coco Uzuki contenente l'edizione variant del primo volume di Fall in love, you false angels e la raccolta di storie brevi First Kiss.Lato Edizioni BD, partecipa alla manifestazione la fumettista italiana Ticcy per dedicare le copie di Kiss it Goodbye, tenera storia d'amore Girls Love nata sul web e premiata dal pubblico con la nomination, per due anni consecutivi, ai Webtoon Canvas Awards.

