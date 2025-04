Gqitalia.it - Ed Sheeran è ora un membro a tutti gli effetti del Pink MoonSwatch Club

Girare per Londra su un enorme autobus rosa è solo normale amministrazione per Ed. Parte del tour promozionale per Azizam, il suo primo singolo in due anni, è un momento importante per il cantante che richiede un orologio adeguato.Una straordinaria coincidenza ha voluto che qualche settimana fa Omega e Swatch abbiano lanciato Mission to theMoonPhase. A parte la Barbie TAG Heuer di Ryan Gosling, è difficile trovare un orologio più rosa. Quindi, sorpresa delle sorprese, che orologio indossava il cantautore in cima al suo gigantesco autobus rosa? L'acclamato, naturalmente, abbinato alla perfezione a un maglia altrettanto rosa. Se ti stai chiedendo perché tanto rosa, le ragioni potrebbero essere due. ‘Azizam’ significa ‘mia cara’ in Farsi. Potrebbe trattarsi di un discorso rivolto alla moglie, ma potrebbe anche trattarsi dell'effetto Ed, vista la quantità di persone che si fidanzano ai suoi concerti.