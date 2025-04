Ilfattoquotidiano.it - Ecuador, la lotta ai narcos diventa un affare per l’amico americano: arrivano i contractors della (ex) Blackwater

Un presidenteche ha deciso di farealle gang di narcotrafficanti uno dei suoi punti di forza, un Paese che si sente oppresso dalle gang, un imprenditoresicurezza che ha fiuto per gli affari. Sembra il trattamento iniziale di una sceneggiatura, ma di fiction c’è ben poco. Le immagini delle deportazioni per mandare via dagli Stati Uniti gli affiliati alla banda internazionale Tren de Aragua hanno fatto il giro del mondo. L’ha qualificato il gruppo come “terrorista”.In questo contesto, ci sono sia una prospettiva imprenditoriale che geopolitica: i professionistisicurezza possono fare affari, Washington può mettere piede in uno dei porti più importanti del Sudamerica. Ma torniamo ai fatti. Il 5 aprile, a Guayaquil, in, la polizia ha lanciato l’operazione anti“Apollo 13”.